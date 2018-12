Deel dit artikel:













Bulgaren aangehouden voor woninginbraak in Roosendaal

ROOSENDAAL - De politie heeft maandagochtend in Roosendaal twee Bulgaren aangehouden omdat ze probeerden in te breken in een huis aan de Van Leeuwenhoeklaan.

Geschreven door Robert te Veele

Een getuige zag rond halftien dat twee mannen een deur van de woning wilden forceren. Hij belde meteen met de politie. Signalement

Agenten waren snel ter plaatse, maar de mannen waren toen al gevlucht. Op basis van een goed signalement van de verdachten en de omschrijving van hun auto, konden de Bulgaren (38 en 46) binnen enkele minuten worden aangehouden. De verdachten zijn overgebracht naar een cellencomplex. Ze worden maandag verder gehoord over hun betrokkenheid bij de inbraak. De verdachten staan volgens de politie niet ingeschreven in Nederland.