Primeur! Virgil van Dijk voor het eerst Speler van de Maand in de Premier League

LIVERPOOL - Virgil van Dijk is door zijn collega's verkozen tot Speler van de Maand november in de Premier League. Het is voor het eerst dat de Bredase verdediger die maandelijkse prijs in de wacht sleept.

Van Dijk liet Harry Kane (Tottenham Hotspur), Aaron Mooy (Huddersfield Town), Leroy Sané, Raheem Sterling en David Silva (allen Manchester City) achter zich. De Oranje-aanvoerder speelde in november drie competitiewedstrijden voor Liverpool en stapte daarbij twee keer zonder tegentreffers van het veld.

Zevende Nederlander

Van Dijk is de zevende Nederlandse voetballer die de maandelijkse prijs in de Premier League in de wacht sleept. Robin van Persie (vijf keer), Dennis Bergkamp (vier), Ruud van Nistelrooy (drie), Arjen Robben en Rafael van der Vaart en Tim Krul (elk één) gingen hem voor.

Eerste winnende verdediger sinds 2013

Alleen spelers uit Engeland (59) en Frankrijk (twaalf) wonnen de maandelijkse award vaker dan Nederlandse profs. Van Dijk is de veertiende verdediger in de Premier League-historie die zich Speler van de Maand mag noemen. De Belg Jan Vertonghen was in maart 2013 de laatste verdediger die de prijs in ontvangst mocht nemen.

Betrokken bij winst tegen Everton

Zondag was Van Dijk in de Merseyside Derby tegen Everton (1-0) op een opvallende manier betrokken bij het winnende doelpunt. The Reds wonnen diep in blessuretijd nadat de bal uit een mislukte volley van Van Dijk via de lat en doelman bij Divock Origi belandde. Die kopte van dichtbij raak.