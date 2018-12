Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Ongeluk op A50 bij Nistelrode zorgt voor file, weg inmiddels weer vrij Snelweg A50 weer vrij na ongeluk (Foto: Wikimedia Commons)

NISTELRODE - Op de A50 bij Nistelrode is maandagmiddag een ongeluk gebeurd. Door het ongeval was enige tijd een rijstrook dicht. Inmiddels is de weg weer vrij.

Geschreven door Corné Verschuren

Het is niet precies duidelijk was er is gebeurd. Vanwege het ongeval ontstond een file met een maximale lengte van vijf kilometer. Weggebruikers waren drie kwartier langer onderweg naar de plaats van bestemming.