‘Vlam in de pan’ jaagt bewoners van vier appartementen hun huis uit Foto: Bart Meesters

VUGHT - In een appartementencomplex in de Van de Pollstraat in Vught heeft maandagochtend brand gewoed. In een van de appartementen was de ‘vlam in de pan’ geslagen. Het betreffende appartement raakte flink beschadigd. De drie andere appartementen en de centrale hal liepen rookschade op. Voor de bewoners van de getroffen appartementen is tijdelijk onderdak geregeld.

Geschreven door Corné Verschuren

Volgens woningstichting Woonwijze kunnen de bewoners uiterlijk binnen een week weer terug in hun appartement. Alleen de bewoner van het appartement waar de brand uitbrak zal iets langer in een hotel moeten verblijven. Bij de brand, die rond halfelf uitbrak, raakte niemand gewond. Wel zijn de bewoners van de appartementen flink geschrokken, zo liet een woordvoerster van de woningstichting weten.