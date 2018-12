De winkels van Rob werden twee keer leeggeroofd in tien dagen tijd: 'Het ging ze om de dure merken'

OISTERWIJK - Rob Zoetelief zit met een flinke schade in zijn kledingwinkel en kan het nog maar moeilijk geloven. Hij is bezig met de afwikkeling van de diefstal in zijn kledingwinkel in Vught, maar werd zondagnacht weer geconfronteerd met een beroving van zijn winkel. Deze keer in Oisterwijk. De inbrekers wisten voor duizenden euro's jassen mee te nemen. Jassen van bijzondere en dure merken.

De voordeur is weg en de werklui zijn bezig om een tijdelijke deur te plaatsen. De winkel heeft lege schappen en het laatste glas wordt opgeruimd. Langzaam verdwijnen de sporen van de inbraak. Maar Zoetelief is nog steeds ontdaan. "Het is een ontzettend vervelend gevoel als 's nachts de telefoon gaat, want dan weet je dat het mis is." Dat gevoel van Zoetelief klopte. Om half drie belde de meldkamer hem wakker met de mededeling dat er een inbraak in zijn zaak was. "Ze nemen al je spullen mee en vernielen mijn winkel. Daar baal ik enorm van."

Dure jassen

Tijdens de diefstal zijn er bepaalde merken meegenomen. "De schappen waar de kleding van Stone Island lagen zijn nagenoeg leeg. En de rekken met Canada Goose is ook leeggehaald. Van specifieke merken is er heel veel weg." Ondanks dat Zoetelief ook een winkel in Vught heeft kan hij niet de inventaris van daar delen met zijn winkel in Oisterwijk. "Tien dagen geleden is mijn winkel in Vught beroofd. Het zijn allemaal spullen die wij al een half jaar geleden hebben ingekocht. Die vervang je niet even zomaar. Die zijn niet meer bij te krijgen."

Camera

De inbrekers zijn goed op beeld vastgelegd. "Je ziet hoe ze aan het rolluik prutsen om binnen te komen", vertelt Zoetelief. "En alle jassen die ze meenemen gooien ze in een grote rolcontainer en brengen die naar buiten. Er viel buiten nog even iets op de grond, maar dat pakken ze gewoon op. Ze namen alles mee."

Twee inbraken in 1 nacht

Een paar honderd meter verderop was een andere kledingwinkel ook aan de beurt. De timmerman die het raam dichttimmert bij kledingwinkel Llaud zegt: "Terwijl het alarm afging bij Zoetelief waren ze hier bezig om de winkel binnen te komen." De winkel zelf was niet bereikbaar voor commentaar.