Steffi (Boer zoekt Vrouw) wist al snel dat Roel de ware was: 'De vonk sloeg over op een pak stro'

BOEKEL - Het hoge woord is eruit. Boerin Steffie uit Boekel en haar geliefde Roel zijn al een paar maanden een gelukkig stelletje. Ze zijn dolblij dat ze het niet langer geheim hoeven te houden. Zondag werd de buitenwereld geïnformeerd via het tv-programma Boer zoekt Vrouw.

Roel vertelt: “Ik ben een kluizenaar geworden, de afgelopen 4,5 maand. Ik deed een pet en een zonnebril op. De garagedeur ging open als ik aankwam en gelijk weer dicht. Ik was echt vermomd.” Steffie: “Je leert elkaar heel goed kennen. Het zou voor iedere relatie wel goed zijn om je drie maanden achter de gordijnen op te sluiten want je hebt alleen elkaar en de rest mag het niet weten. Je wilt het er graag over hebben, maar dat kan niet.” Het tweetal gaat maandag samen winkelen, dat is de eerste plek waar ze zich samen in de openbaarheid laten zien.

Twaalf weken geleden kende niemand het duo, nu zijn ze beroemdheden. “Ik besef dat eigenlijk niet echt. Het is heel gek. Het is net alsof je naar jezelf in een vakantievideo aan het kijken bent. Tsja, hoeveel is dat nou, 3.9 miljoen mensen?,” zegt Steffie.

Verliefd

Ze wist vrij snel dat Roel voor haar de ware was. “Toen we een gesprek hadden op een pak stro op de tweede dag, dacht ik ‘shit hier gebeurt wel meer dan bij de rest’. Ik heb die dagen wel nodig gehad om het bij mezelf toe te laten. Toen is wel de vonk overgeslagen.”

Net na het keuzemoment vertrok Roel voor drie weken naar Peru. “De planning was niet heel prettig. De reis was heel dubbel. Het was heel leuk, maar ik miste haar wel.” Steffi: “Ik wist niet dat drie weken zo lang konden duren. Vreselijk was het. Vooral de eerste week kroop voorbij. Ineens stond de sneltrein waar je dan in zat stil.”

Op termijn wil het stel gaan samenwonen, maar dat heeft geen haast. Wil het stel kinderen? Roel: “Volgens presentator Yvonne moesten we niet aan kinderen beginnen, want Steffi zat de hond helemaal vet te mesten.” Wellicht een toekomstplan? Steffi: “Ja.”