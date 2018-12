Dieven stelen 113 laptops van twee scholen, daders spoorloos [BEWAKINGSBEELDEN]

WAALWIJK/HELMOND - Twee scholen zijn afgelopen zomer beroofd van in totaal 113 laptops. De politie toonde maandagavond bewakingsbeelden van de daders in het opsporingsprogramma Bureau Brabant.

Het gebeurde allemaal op 18 juli. Twee scholen in Helmond en Waalwijk worden op dat moment verbouwd. De dieven grijpen hun kans en slaan toe. Ze stelen 78 laptops van Scholengemeenschap de Overlaat in Waalwijk. Dezelfde dag stelen ze er ook 35 bij het Vakcollege aan de Keizerin Marialaan in Helmond.

Bewakingsbeelden

Het tweetal is goed herkenbaar op bewakingsbeelden van beide diefstallen. Zo is te zien hoe de mannen de scholen binnengaan en wegrijden met laptopkarren.



Het zou kunnen de de daders de gestolen laptops opvallend goedkoop aanbieden. De politie hoopt dat dat mensen is opgevallen. Ook is de politie op zoek naar mensen die de daders herkennen op de beelden.