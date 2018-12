15 bestellingen per seconde bij Bol.com: vooral Brabo's weten de winkel te vinden

De blauwe pakketjes razen over de lopende banden in Waalwijk. Vooral net na het avondeten en tussen 21.00 en 22.00 uur 's avonds komen de meeste bestellingen binnen. Tijdens het drukste moment in aanloop naar Sinterklaas werden er zo’n 15 cadeaus per seconde besteld. Roos Fransen van Bol.com: "We hebben net een druk weekend achter de rug. En komende woensdag en komende donderdag in België wordt de Sinterklaas gevierd. Het gaat alleen maar door!

Ieder jaar erger

Jaarlijks groeit het aantal online bestelde cadeaus, bij Bol ieder jaar met zo’n 30 procent. Enkele postbedrijven konden de grote drukte dit jaar niet meer aan. Ze hadden de grote drukte rond Black Friday niet zien aankomen. Maar daar heeft Bol geen last van, omdat de pakketjes niet naar een sorteercentrum gaan. “Onder een dak hebben we de sorteermachine van PostNL, dat is een groot voordeel. Als de artikelen in het pakje zitten gaan ze over de transportband naar PostNL en dan direct naar de klant", aldus Franssen.

En wij Brabanders weten de webwinkel goed te vinden. We geven van alle Nederlanders gemiddeld het meeste uit, namelijk zo’n 28 euro per persoon.