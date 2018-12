Anekdotes gezocht: na 6.000 bevallingen vindt verloskundige Fransje het welletjes

“Het is nooit routine geworden. Het blijft altijd bijzonder dat uit een eitje en een zaadje zo’n mooi kindje wordt geboren. Soms dacht ik weleens: Oei, moet ik mijn bed nu weer uit. Maar als je eenmaal op bent, denk je: Kom op daar gaan we. Het is ook nooit saai. Ik ben nog nooit met tegenzin naar een bevalling gegaan. Het is elke keer opnieuw een wonder”, aldus Fransje.

Onregelmatige diensten

De Bredase (Fendertse van geboorte) begon op 1 januari 1984 als verloskundige. Nu vindt ze het welletjes. Een half jaar geleden nam ze het besluit om te stoppen: “Het kon ook niet anders. Ik heb last van mijn rug en de onregelmatige diensten vallen mij steeds zwaarder. Je kunt ook niet meer doorgaan wanneer je steeds in een soort jetlag zit. Dan ben je niet alert meer. Vandaar mijn besluit.”

Fransje zit op haar praatstoel met de twee maanden oude Rhys tevreden op schoot. “Hij is helemaal vertrouwd met Fransje. Ze is als familie voor ons. Zeg maar een soort oma”, aldus moeder Anne Koot (30). Fransje was bij de bevalling van Rhys maar ook bij die van Anne. Zelf komt Anne uit een gezin van zes die allemaal ter wereld kwamen met de hulp van Fransje. “De cirkel is rond”, concludeert Anne.

Fransje met moeder Anne en zoontje Rhys (Foto Erik Peeters)

Voor iemand iets betekenen

Door de jaren heen is Fransje van de Noort een bekendheid geworden in Breda. “Ik merk het bijvoorbeeld wanneer ik in de rij sta in de Hema. Dan draait zich plotseling iemand om omdat ze een bekende stem hoort. Dat is toch leuk. Het betekent dat je iets voor iemand hebt betekend en dat voelt goed. Zo’n kleine begroeting is voor mij veel meer waard dan grote cadeau’s”.

Over een maand stopt Fransje definitief. Bang om in een zwart gat te vallen is ze allerminst: “Ik heb mijn tijd al drie keer uitgegeven. Ik ga onder meer werken als vrijwilliger bij een hospice voor verstandelijk gehandicapten in Waalwijk. Verder ben ik van plan om met mijn dochter die net afgestudeerd is als arts, ontwikkelingswerk te gaan doen in Kenia. En anders kan ik altijd nog babyfluisteraar worden”.

Fransje met de drie generaties (Foto: Erik Peeters)

Bijzondere verhalen

Hopelijk heeft de Bredase straks nog wel wat tijd over om te lezen. Inmiddels stromen de bijzondere verhalen binnen bij verloskundigenpraktijk Vita. “We willen er zoveel mogelijk verzamelen. Dat heeft Fransje dubbeldik verdiend. Ze was er altijd voor iedereen. Een prachtig voorbeeld van hoe een verloskundige moet zijn”, zegt collega verloskundige Marte Lammers-Mullaert.

Heb je een mooie anekdote over Fransje mail dan naar: fransjemetpensioen@gmail.com onder vermelding van ‘Fransje neemt afscheid’.