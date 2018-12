Meer agressie tegen ambtenaren Den Bosch, personeel krijgt mogelijk draagbaar alarm

DEN BOSCH - Ambtenaren van de gemeente Den Bosch hebben steeds te maken met agressie en geweld. Dit jaar staat de teller op 83 met nog twee maanden te gaan. In 2017 werd 78 keer een melding gedaan, aldus cijfers van de gemeente. Vooral bij de wijkpleinen en de sociale wijkteams neemt het aantal agressiemeldingen toe. Ook verkeersregelaars en medewerkers van Stadstoezicht hebben last van geweld. En dit jaar deden brugwachters voor het eerst een melding. Op dit moment loopt een onderzoek of een draagbaar alarm een optie is.

"Een van de oorzaken hiervoor zou kunnen zijn dat de rol van de gemeente steeds groter wordt. Ambtenaren komen daardoor meer in contact met burgers", aldus een woordvoerder.

Vaker melden

De cijfers stijgen niet alleen omdat het aantal incidenten toeneemt. Ambtenaren melden het ook vaker als het misgaat. "In het verleden hebben we medewerkers gehad die bijvoorbeeld spugen in het gezicht niet meldden. Die tijd is voorbij. We willen graag dat onze medewerkers alles doorgeven. Zowel fysiek als niet fysiek, zoals scheldpartijen of 'stille intimidatie' zoals het achtervolgen of herhaaldelijk bellen, appen en mailen. Door ook het melden van 'ik voelde me onveilig en bedreigd' kunnen we het gevoel van onveiligheid beter in kaart brengen en maatregelen treffen."

Vertekend beeld

De gemeente telt dit jaar voor het eerst de meldingen van medewerkers van de beveiliging mee, die werken voor het Stadskantoor en werk- en ontwikkelbedrijf Weener XL. Die rapporteerden eerder aan hun eigen werkgever en niet aan de gemeente. Daardoor kunnen de cijfers wat vertekend zijn.

Op het Stadskantoor en bij Weener XL lopen beveiligingsmedewerkers rond en wordt een groot deel van het werkgebied afgesloten met toegangspoortjes. Op de andere locaties ontbreken deze fysieke veiligheidsmaatregelen. Medewerkers krijgen agressietrainingen. Verder biedt de gemeente medewerkers een e-learning training aan.

Onduidelijk is hoeveel medewerkers zich ziek meldden nadat ze te maken hebben gehad met agressie.