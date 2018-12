Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Gewapende overval op Albert Heijn XL in Eindhoven, dader ontkomt op de fiets Politie voor de deur van de overvallen Albert Heijn XL in Eindhoven. Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision

EINDHOVEN - De Albert Heijn in het winkelcentrum Woensel in Eindhoven is maandagavond kort voor acht uur overvallen. De dader was gewapend. Er raakte niemand gewond.

De overvaller is er volgens de politie zonder buit vandoor gegaan op de fiets. Volgens een eerste signalement van de politie gaat het om een lichtgetinte man van ongeveer 25 jaar. De overvaller had kort donker haar en een getrimd baardje. Hij droeg een donkerblauwe muts en een donkere jas met bontkraag.