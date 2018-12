'Het kan je fataal worden', harde boodschap voor scholieren bij controles op fietsverlichting

ZEVENBERGEN - "Met rekenen en taal kun je zoveel fouten maken. Maar in het verkeer kan één fout fataal zijn." Een harde, maar duidelijke boodschap die fietsende scholieren moet waarschuwen voor het gevaar van slechte verlichting. Dinsdagochtend werden alle fietsen van de leerlingen van het Markland College in Zevenbergen nauwkeurig gecontroleerd door vrijwilligers van Veilig Verkeer Nederland (VVN) en de politie.

Een alsmaar groeiende rij van fietsers vormde zich dinsdagochtend ter hoogte van de fietsenstalling van de middelbare school.

'Laat eens zien dan!'

Elke fiets werd tot in detail gecheckt. "Heb je de dynamo aan? O ja? Laat eens zien dan!", roept vrijwilliger Jos Beurskens tegen een jongen.

Hij controleert streng, maar rechtvaardig. "We hebben er nu al een paar die helemaal niks op hun fiets hebben", vertelt hij teleurgesteld. "Zelfs nog geen draadje aan de voorlamp, zelfs nog geen batterij in het achterlicht. Helemaal niets!"

Alleen een waarschuwing

Wethouder Thomas Zwiers is blij met de strenge fietscontroles. "Je weet zelf hoe je fietste toen je nog scholier was. Dat ging niet altijd even vlekkeloos."

De kinderen werden dinsdag nog niet bekeurd, maar alleen gewaarschuwd. Er zullen ook echte controles mét bekeuringen volgen.

Taak voor de ouders

De waarschuwende controles zijn nog steeds nodig volgens de wethouder. "We zien nog steeds redelijk veel kinderen zonder verlichting fietsen. Ik denk dat het ook wel een taak is voor de ouders om te kijken of ze met goede verlichting naar school fietsen."