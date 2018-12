Deel dit artikel:













1 op 11 kinderen in Zuidoost-Brabant woont in gezin dat moeite heeft met rondkomen Voor veel gezinnen is het lastig rondkomen. (Foto: rbgstock)

EINDHOVEN - Ongeveer 8500 kinderen in Zuidoost-Brabant leven in een gezin dat moeilijk kan rondkomen. Bij een derde van deze groep is het inkomen meer dan 2200 euro netto per maand. Dat betekent volgens het GGD dat moeilijk rondkomen niet altijd samengaat met een laag inkomen.

Geschreven door Rebecca Seunis

Van alle gezinnen met kinderen tussen de nul en elf jaar oud die moeite hebben met rondkomen, krijgt 22 procent financiële steun vanuit de gemeente. Eindhoven en Helmond

De meeste kinderen van dat soort gezinnen wonen in Eindhoven en Helmond. Maar ook een aantal kleinere gemeenten scoren hierop relatief hoog. Moeite met rondkomen per gemeente (Bron: GGD) Het onderzoek laat ook zien dat er in gezinnen die moeite hebben om rond te komen, soms te weinig geld is voor het lidmaatschap van een vereniging, kinderopvang, kleding, zwemles, activiteiten, voeding en zelfs medicijnen of een bezoek aan een hulpverlener. Problemen

Kinderen die leven in armoede ervaren meer problemen. Armoede zorgt bijvoorbeeld voor minder kans op een opleiding, heeft betrekking op je woonsituatie en je gezondheid. Schaamte, sociaal isolement, eenzaamheid, stress en depressies kunnen een gevolg zijn.