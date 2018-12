Nu al lampjes of ballen? Dat kost u 173 euro! Ook vroege versierders in Halderberge krijgen brief

Dit is dus nog even illegaal. Of toch niet? (Foto: Pexels)

OUDENBOSCH - Een kerstboom in de woonkamer, een rendier in de tuin of een snoer met lichtjes aan de rand van het dak, het bezorgt de echte kerstliefhebber direct een warm gevoel. Maar is dat gevoel ook 173 euro waard? Zo hoog is de boete die inwoners van Halderberge riskeren met het aanbrengen van kerstversiering voor 6 december, zo staat in een 'gemeentelijk schrijven'.

Een soortgelijke brief dook vorige week ook op in Tilburg en die bleek hartstikke nep. In Halderberge is dat niet anders. De gemeente: "Ontvangt u deze brief? Snel verscheuren dan! Hij is niet van ons afkomstig."

'Tijdens een inspectieronde door uw wijk heeft ons team Toezicht & Handhaving geconstateerd dat u één of meerdere Kerst gerelateerde versieringen heeft aangebracht in of om uw woning.' Zo begint de brief die in Halderberge opdook en gedateerd is op 2 december. De strekking van de rest van het schrijven: het is verboden uw huis in kerstsferen te brengen nu Sinterklaas nog in het land is. Heeft u de boel niet opgeruimd als wij nogmaals komen controleren, dan krijgt u een fikse boete.

LEES OOK: Boete voor kerstoverlast laat Tilburgers schrikken: ‘Moeten we nu alles weghalen?’

In Tilburg zorgden een soortgelijke brief er vorige week voor dat vroege versierders zich spontaan een kerstmuts schrokken. Maar de 'illegale' versiering hoefde niet terug de zolder op, want de gemeente Tilburg bleek niet de afzender van de brief. Een Facebook-bericht waarin de gemeente dat meldde, leidde tot opgeluchte reacties.





In Halderberge werd de brief ondertekend door wethouder Noorderling. Maar die bestaat niet. Wie wel achter het versturen van de brieven zit, is niet bekend.