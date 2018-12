Gemeenten Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis willen gaan fuseren

BOXMEER - De gemeenten Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis hebben dinsdag bekendgemaakt dat ze in 2022 willen gaan fuseren. Gemeenten Grave en Mill en Sint Hubert wilden aanvankelijk ook meegaan in deze fusie, maar de inwoners stemden tegen. De inwoners van Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis waren wel voor.

Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis wilden al lang samengaan. Ze willen met de grotere gemeente een sterkere positie krijgen in de provincie. De gemeenteraden moeten de plannen nog goedkeuren. In het najaar van 2019 volgt dan een definitief besluit.

Vorig jaar mislukte de fusie met vijf gemeenten in het Land van Cuijk. Gemeenten Grave en Mill en Sint Hubert stemden toen tegen. De drie andere gemeenten die er wel uit zijn gekomen, laten de mogelijkheid open dat de andere twee zich later alsnog aansluiten.

De naam van de nieuwe gemeente is nog niet bekend. De fusie is gepland voor 1 januari 2022. De komende tijd gaan de drie gemeenten kijken hoe de fusie er precies uit gaat zien. In de nieuwe gemeente zullen 65.000 mensen wonen.

