Deze drie mensen krijgen een bokaal voor hun passie voor natuur en cultuur in Brabant

DEN BOSCH - Drie Brabanders kregen maandagavond een prijs voor hun enthousiaste inzet voor cultuur en natuur in Brabant: de Brabant Bokaal. Ans Buys uit Heusden zette het muziekonderwijs op Brabantse scholen op de kaart, Mark Kapteijns uit Wintelre legt zijn grenzeloze liefde voor de natuur in Brabant vast op film en Gerard van Esch uit Waalwijk koestert de spoorbruggen en -tracés in onze provincie.

Reden voor het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant om de drie vrijwilligers in het zonnetje te zetten.

Ans Buys

Ans krijgt de Brabant Bokaal voor haar onvermoeibare inzet en gedrevenheid voor het muziekonderwijs in Brabant en ver daarbuiten. Daarnaast zet Ans zich met haar bestuurlijke taken in voor tal van culturele instellingen waaronder Erfgoed Brabant, Fonds Cultuurparticipatie en Theaterfestival Boulevard.. "Sommige mensen verbazen zich erover dat ik zo veel verschillende dingen doe. Maar ik ben niet het type om met de benen op de tafel te gaan zitten."

"Ruim drie jaar geleden kwamen we met een groep mensen bij elkaar op initiatief van prinses Beatrix. Zij wilde het muziekonderwijs in Nederland naar een hoger plan tillen. Dus maakten we een plan om er voor te zorgen dat alle 1,6 miljoen basisschoolkinderen in 2020 goed muziekonderwijs krijgen. Inmiddels zijn we een paar jaar bezig en de belangstelling is gigantisch. De PABO's doen inmiddels op vier na allemaal mee. Er wordt ukelele gespeeld, er wordt gezongen met een studentenkoor. Fantastisch is het. En die laatste vier zullen we ook nog wel over de streep trekken."

"Het is jammer dat het nog niet gelukt is in Brabant om wat convenanten te sluiten met onderwijsinstellingen, de provincie en instellingen voor kunst en cultuur. Daar zijn Friesland en Limburg al veel verder mee. Daar moet nog een tandje bij, en dan gaat het helemaal goed komen."

Gerard van Esch

In 1972 richtte de Waalwijker samen met vier dorpsgenoten een stichting op, met als doel het behoud en herbestemming van het Halvezolenlijntje en de imposante bruggen. "We hebben in 1987 vier spoorbruggen voor de poorten van de hel weggesleept, want die zouden allemaal naar de hoogovens gaan. De vergunningen om de bruggen in Den Bosch, Vlijmen, Dungen en Waalwijk te slopen, waren al afgegeven."

Gerard en de andere voorvechters wisten zowel overheden als burgers enthousiast te krijgen. Tegenwoordig biedt het Langstraatspoor niet alleen fiets- en wandelroutes over bruggen en spoordijken, maar ook cultuurhistorische educatie en natuur. Door alle inzet zijn de Langstraatregio en het spoorwegtracé rondom Den Bosch binnen Europa op de kaart gezet.

Mark Kapteijns

Als 13-jarig jongetje was Mark Kapteijns al bezig met filmen in de natuur in Wintelre, waar hij opgroeide. Nu, 37 jaar later, heeft hij met zijn inspirerende natuurfilms bij velen het besef doen groeien dat de natuur beschermd moet worden. Sinds 2000 is hij boswachter van Brabants Landschap. In Brabant ondernam hij talloze expedities: van wetland Markiezaat bij Bergen op Zoom in het westen tot de Maasheggen rond Boxmeer in het oosten.

"Alles wat ik film, is dicht bij huis gemaakt, hier in Brabant. Een uur voordat het licht wordt, als het nog pikkedonker is, ben ik in de bossen. Dan ga ik ergens zitten en wacht ik tot er iets komt. Soms duurt het uren, en dat brengt wel spanning met zich mee. En als er niets gebeurt, dan kom ik de volgende dag weer terug."