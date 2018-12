Vrouw speurt via Marktplaats gestolen fiets van broertje op, jongen (14) aangehouden

OOSTERHOUT - Een 21-jarige vrouw uit Roosendaal heeft door eigen speurwerk de gestolen fiets van haar broertje teruggevonden. Ze zag de tweewieler op Marktplaats staan en maakte een afspraak met de verkoper. Gewaarschuwde agenten hielden een 14-jarige jongen aan voor heling.

De fiets werd op woensdagavond 21 november gestolen bij voetbalvereniging TSC aan de Warandelaan in Oosterhout. De Roosendaalse, die daarvan aangifte had gedaan, zag maandag dat de fiets op de verkoopsite werd aangeboden.

Proefrit

De vrouw maakte in overleg met de politie een afspraak met de verkoper in de wijk Slotjes in Oosterhout. Ze zou de fiets om negen uur in de avond komen bekijken en er vervolgens een proefrit op maken. Ook maakte ze screenshots van de advertentie.

Ter plaatse zag ze dat het inderdaad de fiets van haar broertje was. Hierop is de jonge verkoper aangehouden. Hij is vanwege zijn leeftijd niet in de cel gezet, maar wordt dinsdagmiddag verder gehoord. De fiets is aan de rechtmatige eigenaar teruggegeven.