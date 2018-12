Deel dit artikel:













Breda wint Access City Award: 'Voor iedereen, gastvrij en toegankelijk'

BRUSSEL - Breda heeft in Brussel de Access City Award in ontvangst genomen: de Europese prijs voor de stad die het meest toegankelijk is voor mensen met een handicap en senioren.

Geschreven door Jesse van Kalmthout

“Samen met het Platform ‘Breda voor iedereen, gastvrij en toegankelijk’, ondernemers, partners en vrijwilligers is er hard gewerkt aan een betere toegankelijkheid van onze stad”, aldus de gemeente tijdens de prijsuitreiking. Onder meer wethouder Miriam Haagh was hierbij aanwezig. Evenementen

De afgelopen anderhalf jaar is bij achthonderd horecazaken en winkels en tweehonderd publieke gebouwen gekeken hoe toegankelijk ze zijn. Ook zijn evenementen onderzocht. Daaruit hebben ervaringsdeskundigen tips gegeven. Hiermee is Breda hard aan de slag gegaan. De gemeente Breda won in 2017 al de landelijke toegankelijkheidsprijs. En dat Breda toegankelijk is, is ook niet onopgemerkt gebleven bij andere Europese steden. Woensdag brengt een delegatie uit Valencia een bezoek aan de stad.