Dominique (25) kan even niet werken, maar dankzij het Jongerenpunt heeft hij weer perspectief

"Ik kan niet langer dan een uur per dag de computer gebruiken", vertelt Dominique de Kort. Door overbelasting aan zijn onderarmen tijdens zijn opleiding tot online marketing specialist, kan de jonge Kaatsheuvelnaar zijn beroep niet meer uitoefenen. "Het vervelende is dat de overbelasting, medisch niet gediagnosticeerd kan worden. Daardoor val ik niet binnen de kaders van het UWV of andere uitkeringsinstanties."

Nieuw perspectief

Precies dat is de groep jeugd die het Jongerenpunt Midden Brabant helpt, legt jongerenregisseur Sjoerd Verreijt uit: "We sporen jongeren van 18 tot 27 jaar op, die niet op school zitten, geen werk hebben en thuiszitten en die niet in beeld zijn bij instanties. We gaan aan de slag om ze een toekomstperspectief te bieden." De situaties van de jongeren die Sjoerd tegenkomt zijn heel divers: "Ze kunnen bijvoorbeeld geen werk vinden omdat ze niet de juiste opleiding hebben of niet weten wat ze willen doen. Maar soms moet er ook zorg ingezet worden voordat de jongere verder kan."

Een vriend met kennis

Dat hem nu wél een toekomstperspectief wordt geboden, ervaart ook Dominique: "Soms lijkt het alsof iedereen me tegenwerkt. Dan helpt het als er iemand voor je klaarstaat, verder denkt en kijkt wat er wél mogelijk is, in plaats van wat er niet mogelijk is." Werk heeft De Kort nog niet gevonden, maar hij zit wel steeds beter in zijn vel. Zo hielp Sjoerd hem bij het vinden van nieuwe hobby's, om de tijd dat hij thuis zit aangenamer te maken. De informele sfeer waarin de jongerenregisseurs werken, is erg prettig voor Dominique: "Het is net alsof je een vriend hebt die jou door het proces begeleidt, maar wel iemand met heel veel kennis op het gebied van dit soort trajecten."

Die informele sfeer is ook voor Verreijt erg belangrijk: "Wij komen waar jongeren zijn. We gaan een stukje lopen of rijden in de auto als ze dat prettiger vinden om te praten. Indien gewenst komen we ook bij de jongere thuis." Gemiddeld zijn de jongerenregisseurs 4 maanden per jongere bezig, met daarna nog zo'n 3 maanden nazorg. De hulp is doelgericht en niet zomaar klaar, legt Sjoerd uit: "Pas als de jongere zelf aangeeft dat hij op het spoor zit waar die wil zitten, dan zij wij ook tevreden en schudden we elkaar de hand."

750 jongeren

Jongerenpunt Midden Brabant startte anderhalf jaar geleden met het begeleiden van jeugd, binnenkort staat de teller op 750 begeleidde jongeren. De jongerenregisseurs bekijken de specifieke situatie van iedere jongere nauwkeurig. Van het maken van de juiste studiekeuze, tot het bijbrengen van sollicitatievaardigheden, voor iedere jongere wordt een manier gevonden om het gewenste doel te bereiken.