Feest! Sinterklaas ontvangt 350.000e bezoeker in zijn Helmondse kasteel

De familie Swinkels uit Bakel was de gelukkige. "Behoorlijk overweldigend", vertelt moeder Callista. "We krijgen allemaal cadeautjes en zijn helemaal verwend!" Dochter Charlie (6) voegt daaraan toe: "Nu heb ik een heleboel snoep, want ik heb ook nog snoep van Tante Ingrid gekregen."

Dubbel geluk

De familie Swinkels bezocht het Kasteel van Sinterklaas tijdens een dag die speciaal is bedoeld voor kinderen met een beperking. Ze mochten overigens naar het kasteel, omdat ze een prijs wonnen via de ORO, een organisatie die kwetsbare mensen geluk wil bezorgen. Nu mochten ze dus ook nog een heleboel cadeau's in ontvangst nemen, omdat ze jubileumbezoeker waren.

Sinterklaas stelde maar wat graag zijn kasteel open voor zijn bezoekers. "Het is natuurlijk heel bijzonder, zo veel mensen over de vloer", aldus de goedheiligman. De grote drukte zorgt er wel voor dat de Sint niet meer veel aan werken toe komt. "Daar heb ik mijn Pieten voor!"

Uitkijken

De organisatie kijkt ieder jaar uit naar de dag dat kinderen en ouderen met een beperking op bezoek komen. "Het is een hele mooie dag", zegt mede-organisator Frans van den Boogaard. De 350.000e bezoeker is een kers op de taart. "Daar zijn we heel erg trots op!"

Ieder jaar vinden zo'n 25.000 mensen hun weg naar het Kasteel in Helmond. Groeien zit er niet echt in, maar Van den Boogaard ziet wel nog andere kansen. Het terrein voor het kasteel moet nog mooier worden aangekleed met van allerlei activiteiten. Die zijn dan ook beschikbaar voor kinderen en hun ouders die niet het geluk hadden om een kaartje te bemachtigen.