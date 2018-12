‘Zonder Kakhi Jordania hadden we hier nooit gestaan’, realistisch FC Den Bosch kijkt langzaam omhoog

“Laten we nou maar met onze beide beentjes op de grond blijven staan”, zegt kind van de club Danny Verbeek. Daar is teamgenoot Danny Holla het mee eens. “We moeten nog zoveel wedstrijden spelen, het mooiste zou zijn als we aan het einde van de competitie ook eerste staan.” Toch is de Bossche club wel dé verrassing van het seizoen. "Ik denk dat niemand dit had verwacht", zegt Verbeek, die vindt dat zijn ploeg heel degelijk is tot nu toe. "We zijn een echt team en geven niet veel weg. Dat is onze kracht."

Kakhi Jordania

Tijdens de voorbereiding leek het er geen moment op dat FC Den Bosch na zestien wedstrijden de trotse koploper zou zijn van de Keuken Kampioen Divisie. "We hadden toen pas zestien spelers en dan zou het heel lastig gaan worden. Maar Jordania heeft goede spelers binnen gehaald. Dat is zijn invloed tot nu toe." "Natuurlijk heeft hij invloed", benadrukt Danny Holla de rol van Kakhi Jordania. "We hebben nu een grote selectie, dat zijn wel veranderingen die meespelen." Verbeek geeft toe dat het lastiger zou zijn geweest zonder de jonge Georgische eigenaar. "Het is moeilijk om te zeggen, maar ik denk niet dat we dan zo ver waren geweest."

Ondanks de eerste plek is er weinig ruimte voor euforie. "De teleurstelling van het gelijke spel van afgelopen maandag tegen Jong FC Utrecht overheerst toch wel", zegt Danny Verbeek. "Het is vooral zonde dat je punten laat liggen. We hadden een gaatje kunnen slaan met de ploegen onder ons."

"Als je 's ochtends dan op internet kijkt en je ziet FC Den Bosch bovenaan staan, dan geeft dat toch wel een lekker gevoel" - Danny Verbeek, speler FC Den Bosch.