Biljarten een mannending? Niet bij de Anna-girls: 'Wij staan ons mannetje'

ROSMALEN - Ze zijn nog steeds een zeldzaamheid in de mannenwereld van het biljarten. Een biljartclub met alleen vrouwen. De Anna-girls uit Rosmalen bestaan 25-jaar. En de girls zijn in dit geval dames op leeftijd die iedere dinsdag voor de gezelligheid komen biljarten.

Ze vinden het vooral gezellig en leuk om iedere dinsdag te biljarten. De Anna-girls bestaat uit een hechte club van vrouwen, die meestal al jaren lang lid zijn. Bij seniorenvereniging HEVO zijn negen biljartclubs. Met de Anna-girls als enige vrouwenclub. "Mannen kijk vaak vreemd op als ze tegen vrouwen spelen tijdens het jaarlijkse kersttoernooi. Ze willen niet verliezen van vrouwen. Maar een paar jaar geleden werd ik kampioen. Wij staan ons mannetje", zegt Gerry Jansens, een van de Anna-girls.

Café

Vroeger was het ondenkbaar dat vrouwen gingen biljarten, zegt Gerry. Vrouwen kwamen niet in een café, dat was een mannenaangelegenheid. Daarom is de biljartzaal bij seniorenvereniging HEVO ideaal voor de vrouwen. Voor de koffiepauze spelen ze om punten. Daarna is het 'libre', een beetje spelen voor de lol en om te oefenen.

Ouderdom

Joop Hoofs heeft de respectabele leeftijd van 85 jaar. Zij was een van de oprichters van de Anna-girls. "Die naam komt van de Sint Anna kerk in Hintham." De hoge leeftijd begint Joop wel parten te spelen. De concentratie en het gezichtsvermogen gaan achteruit. Maar plezier heeft ze nog steeds in het biljarten: "Het gaat om het spelletje".