Bij de hulptroepen van de Sint is het een enorme drukte: 'Al zeker 80 wasjes gedraaid'

"Hier hangen 110 pietenpakken", zegt Robbie Semler van de vereniging bij de deur van een soort walk-in closet. Het paars, blauw, groen, oranje en roze met gouden biezen blinkt je tegemoet. Daarboven op een plank de bijpassende baretten met mooie zwarte veer.

"De hulpsinten hebben hun eigen kleedkamer, met ieder hun eigen plekje op de plank voor de mijter en de werk-mijter." Navraag bij een hulpsint wijst uit dat dat een mooie baseballpet is, rood met gouden kruis erop, die de goedheiligman kan dragen in de auto. De mijter is dan te hoog. In totaal liggen er tien stuks klaar.

Iedere hulp-Sint heeft zijn eigen plekje op de plank bij Vereniging Sinterklaas en Zwarte Piet in Eindhoven

Elke Piet heeft ook zijn eigen lade met daarin de persoonlijke attributen. In een enkel bakje ligt ook nog een tekening van een kindje, met plezier aangenomen en dus ook nog eens netjes bewaard.

Dinsdagmiddag 4 december gaat zowaar ook nog de telefoon bij de planner. "Er zijn mensen die nog bellen voor een bezoekje van de Sint op 5 december rond zeven uur 's avonds. Dat gaat echt niet meer lukken." De eerste mailings gaan in mei al de deur uit. "Onze vaste klanten informeren we dan al", legt Semler uit, "en vaak komt er al snel antwoord om een bezoek in te boeken."

Sint in een shovel

En bij die boekingen zitten soms bijzondere verzoeken. "Als het veilig kan en het is mogelijk, komen we de klant altijd tegemoet", lacht Semler. "We hebben Sinterklaas al eens in een brandweerwagen vervoerd en ook een keer samen met wat Pieten in de bak van een shovel gezet."

Naast de Pieten en de hulpsinten zijn er bij de verenging nog tientallen mensen bezig om alles goed te laten verlopen. "We hebben mensen nodig voor de catering, de grime, het onderhouden van de kleding. Er staat nog een hele drukke dag op de planning maar ik denk dat we zeker al tachtig wasjes hebben gedraaid."