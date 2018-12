'Voor Sinterklaas in Madrid': Sinterklaas beantwoordt al zijn brieven in Nuenen

Al ruim twintig jaar is Het Weverkeshof – deze tijd even ‘Het Sinterklaashof’ – het officiële postadres voor Sinterklaas en zijn pieten. PostNL stuurt het hele jaar door alle post die gericht is aan de Sint gratis op naar dit adres. “Deze periode ontvangen we natuurlijk de meeste brieven”, zegt Elly van den Heuvel, bestuurslid van Dorpsboerderij Weverkeshof.

“Alleen de brieven die deze drie weken aankomen, worden beantwoord. Dan is Sinterklaas natuurlijk in het land en kan hij de kinderen terugschrijven”, zegt Elly. “Nog één dag en dan hebben we alle brieven beantwoord. Wat er daarna binnenkomt, kunnen we helaas niet meer beantwoorden.”

De emotie van de kinderen die je leest in hun verhalen en ziet in hun tekeningen is zo mooi.

Het zijn zestig vrijwilligers die de kinderen namens Sinterklaas te woord staan en hen antwoord geeft op hun vragen, mits er een adres en een extra postzegel bij zit. “De emotie van de kinderen die je leest in hun verhalen en ziet in hun tekeningen is zo mooi. Dat motiveert de vrijwilligers om alle duizenden kinderen terug te schrijven”, vertelt Elly.





"Ik kan niet wachten tot 5 december". Brief voor Sinterklaas.





Hoeveel brieven de dorpsboerderij dit jaar heeft binnengekregen, is nog niet duidelijk. “Een aantal jaar geleden kregen we rond de twaalfduizend brieven. Nu blijven we hangen op drieduizend”, zegt Elly. Kinderen sturen nu ook mailtjes in plaats van brieven, maar mailtjes worden niet beantwoord. “We willen het echt gewoon op papier hebben.”

Speentjes voor babypietjes

Het Sinterklaashof ontvangt van alles: tekeningen, verhaaltjes, vragen, maar ook speentjes. “We krijgen heel veel speentjes binnen. Die zijn dan voor de babypietjes”, vertelt Elly. Ook krijgen ze natuurlijk veel verlanglijstjes binnen. “Maar we kunnen ze natuurlijk niet beloven dat ze krijgen wat ze vragen. Dan zetten we erin dat we dat met de ouders overleggen.”

“Soms krijgen we een brief binnen die écht ergens over gaat. Daar staan dan bijvoorbeeld vragen in over hulpverlening. Die hebben wat meer aandacht nodig en die leggen we dan ook apart.” Alle andere brieven krijgen een algemeen antwoord, maar wél met een persoonlijke noot.





Sinterklaas ontvangt duizenden creatieve tekeningen zoals deze.





Brieven uit het buitenland

Overigens komen de brieven niet alleen uit Nederland, maar uit alle hoeken van de wereld. “We krijgen brieven vanuit de Filipijnen tot aan Amerika en China”, zegt Elly. “Ze schrijven in principe dezelfde boodschap als kinderen in Nederland, maar dan in het Engels.”

De brieven zijn overigens niet alleen van kinderen, maar ook van oudere mensen. “Die beantwoorden we dan wel, maar dat zijn er gelukkig maar weinig.”

Sint blijft slapen

In Het Sinterklaashof worden niet alleen brieven geschreven, maar Sinterklaas is zelf ook op bezoek. “Iedere woensdagmiddag en zaterdagmiddag slaapt de Sint bij ons. Dan komen kinderen van scholen in de regio hem uit zijn bed halen”, laat Elly weten.

Verder hebben ze heel de week pieten over de vloer die met de kinderen komen zingen en dansen. “Dit zijn nog eens zestig andere vrijwilligers”, zegt Elly. Sinterklaas mag dus maar blij zijn met zo veel extra hulp-Sinterklazen en –pieten!