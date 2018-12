Kruidvat aan Dijkcentrum in Roosendaal overvallen door een man met een mes

ROOSENDAAL - Een Kruidvatfiliaal aan het Dijkcentrum in Roosendaal is dinsdagavond overvallen door een man met een mes. Volgens de politie gaat het vermoedelijk om een getinte man van rond de dertig. Hij heeft een onbekend geldbedrag meegenomen.

Het is niet duidelijk wat de dader heeft meegenomen. De politie is ter plaatse en start een onderzoek.