De oudste nog rijdende DAF truck staat in Bakel en vervoert 'de Sjimmy'

Frits Hoefnagels staat al heel zijn leven op de kermis. Met een cakewalk, ook wel 'Lunapark' genoemd, maar bij velen beter bekend als 'de Sjimmy'. Die gecompliceerde attractie gaat van kermis naar kermis in de laadbak van zijn DAF's. Waaronder twee A1600's, waarvan de ene dus 50 en de andere 49 jaar is.

'De truck is ons visitekaartje'

Hoefnagels: "Die trucks zijn ook wel een beetje ons visitekaartje als we ergens komen, dus zorgen we ervoor dat ze er mooi blinkend uitzien. Maar ze rijden ook nog geweldig en doen nog steeds waar ze lang geleden voor gemaakt zijn. We bouwen op en breken af en gaan weer verder en dat doen we met onze trucks."

Niet voor in het museum

Dat ze mooi zijn wist Hoefnagels al, maar dat ze ook uniek zijn werd hem dus pas onlangs bekend. Dus kan zijn truck weleens van waarde zijn voor een verzamelaar of interessant voor een museum. Maar daar wil de kermisexploitant toch niet al te veel over horen.

"Het is niet de bedoeling dat ik 'm ga verkopen, want ik gebruik 'm gewoon voor m'n werk. Maar een keer op een tentoonstelling zou wel kunnen. Via DAF staat mijn truck nou in de belangstelling en dat is natuurlijk wel leuk. Maar ik merk het ook op kermissen dat ie opvalt en dat mensen de truck herkennen van vroeger."

Eind deze maand heeft Frits Hoefnagels en zijn zoon Nicky een ontmoeting bij DAF. Het bedrijf maakte zelf ook al een promotiefilmpje met de kermisexploitant uit Bakel en zijn nog steeds actieve oldtimer.