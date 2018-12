Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Bewoners camping de Zwarte Bergen boos op gemeente: 'Het is allemaal al beklonken'

LUYKSGESTEL - Er waren veel boze gezichten en verontwaardigde reacties. De gemeente Bergeijk hield dinsdagavond een informatieavond over camping De Zwarte Bergen in Luyksgestel. Die camping is overgenomen en de nieuwe eigenaar wil alle 300 stacaravanhouders weghebben. In plaats daarvan wil hij er arbeidsmigranten vestigen, in ieder geval de komende drie jaar.

Geschreven door Dirk Verhoeven

De gemeente organiseerde een informatiebijeenkomst om te informeren over de de rol van de gemeente in het hele proces. En de zaal zat ram vol. Veel van de aanwezigen vertoeven al tientallen jaren camping op de Zwarte Bergen. "Ik kom er al 52 jaar," aldus een vrouw. "Ik heb er mijn verleden en ik hoopte ook een toekomst." Toekomst

Maar een toekomst heeft ze er hoogstwaarschijnlijk niet meer. Ondanks dat ze pas een mooie nieuwe stacaravan heeft gekocht, moet ze met caravan en al haar biezen pakken. De Zwarte Bergen wordt verkocht en de nieuwe eigenaar wil er tijdelijk arbeidsmigranten plaatsen. En dus zijn de contracten van de huidige bewoners niet verlengd. "Ik heb niet het idee dat we er nog iets aan kunnen veranderen. Volgens mij is het allemaal al beklonken." De gemeente licht haar rol toe. Die was niet zo groot, volgens wethouder Matthijs Kuiken. "De eigenaar is verantwoordelijk voor wat hij er mee doet, hij heeft hem verkocht. Wij zijn alleen verantwoordelijk voor de voorwaarden., zoals het bestemmingsplan en vergunningen." Vergunning

Maar veel van de aanwezige waren het niet eens met de rol die de wethouder zich aanmat. De wethouder moet namelijk een vergunning verlenen voor de vestiging van de arbeidsmigranten. En zo redeneren de huidige campingbewoners, als de wethouder de vestiging van de arbeidsmigranten niet zou toestaan, dan was de camping waarschijnlijk ook niet verkocht. En konden ze er rustig blijven zitten. "Maar de camping verkeerde in financieel zwaar weer", licht de wethouder toe. "Er moest iets gebeuren." De wethouder vindt trouwens ook dat er huisvesting gevonden moet worden voor de arbeidsmigranten. "Ze komen hier een belangrijke bijdrage leveren. Dan zijn wel als gemeente ook verantwoordelijk voor de huisvesting van deze mensen."

Toch heeft de gemeente de vergunning nog niet verstrekt. "Maar er zijn al wel cabbins voor geplaatst," wordt er herhaaldelijk uit de zaal geroepen. De wethouder zegt toe te gaan handhaven en er voor te zorgen dat de cabbins weggehaald gaan worden. Er is op dit moment zelfs nog geen vergunningsaanvraag door de nieuwe eigenaar, gedaan, dus moet de gemeente nog op wachten. Vervolgens mag ook de gemeenteraad nog meepraten over de vergunning voor de huisvesting van de arbeidsmigranten, zo heeft de wethouder toegezegd. . LEES OOK: Bewoners camping Zwarte Bergen starten petitie tegen arbeidsmigranten: 'We laten ons niet wegjagen'