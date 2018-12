Is je sinterklaasgedicht een flop? Lees dit, met deze tips wordt 'ie top!

EINDHOVEN - De sint zat te denken, wat hij dit jaar weer zou schenken. Het zijn de meest gehoord dichtregels deze week. Maar moet je het niet eens wat anders bedenken? Want al heeft het de Sint behaagd, kom op, er is niets zo afgezaagd.

Maar wat dan? Hoe maakt iemand zonder poëtisch talent er toch nog iets leuks van? Sneldichter Marcel Vaandrager weet raad, dat is de man aan wie je een mooi rijmpje met een gerust hart overlaat. Zijn eerste tip is de harde waarheid, "begin vooral op tijd!" Op het laatste moment iets overhaasten geeft altijd stress, in alle rust gaan dichten is een wijze les.

Ook de tweede tip is er één uit eigen zak: “Vind het vooral leuk, ga de uitdaging aan.” Makkelijk gezegd voor iemand met dichten als vak. Maar misschien zit er meer plezier in het uitdelen van een sneer, of een plaagstootje ‘daar of hier’.



Een net iets te strakke trui, een paaltje gemist, een opname van een gênante dans. Niet iemand totaal voor gek zetten, maar plagen mag wel. “Ik heb zoiets van, grijp je kans.” “Je mag juist dingen benoemen waar je het normaal niet over hebt", het is namelijk niet de schrijver maar de Sint die daar over rept.

Wat tips in het kort, zodat het toch een topgedicht wordt:

Vernomen in plaats van gehoord, de Sint schrijft wat plechtiger, hij is niet ‘ok’, maar de Sint ‘gaat akkoord.’

Begin met steekwoorden, blijf niet haken op één zin, ga gewoon verder want die vallen je nog wel in.

Loop je vast op één woord, verander dan niet de laatste zin, maar het eerst woord aan het begin.

Tot slot, geniet ervan en doe je best. Een mooi gedicht is het begin, een fijne avond doet de rest.