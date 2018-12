Het heerlijk avondje is bijna daar, eerst gaat Sint de scholen langs: 'Het wordt een drukke dag'

ENGELEN - De spanning stijgt: pakjesavond komt steeds dichterbij. Maar voor Sinterklaas woensdagavond langs alle kinderen gaat om cadeautjes te brengen, bezoekt hij eerst nog de basisscholen. Basisschool De Matrix in Engelen had geluk: daar kwam de Goedheiligman als eerste langs.

Vlak voor de komst van de Sint springen verschillende 'hulpsinterklaasjes- en pietjes' al vrolijk over het schoolplein. Ze verheugen zich op de komst van de echte Sinterklaas en zijn Pieten.

Pijn in de buik

“Ik denk dat ik Sinterklaas wel een handje ga geven”, zegt Jesse. En ook zijn vriendjes zijn al in de feeststemming. “We gaan zie ginds komt de stoomboot zingen!”, zegt Fenne.

De komst van Sinterklaas op school is leuk, maar ook een beetje spannend. “Ik heb een klein beetje pijn in mijn buik, maar ik heb wel heel goed geslapen vannacht.”

Zin in

Vlak voor negen uur is het dan zover: Sinterklaas en zijn Pieten arriveren De Matrix. “Het wordt een hele drukke dag, maar we hebben er enorm veel zin in”, aldus de Sint. “Ik verheug me al op alle liedjes die ik ga horen.”