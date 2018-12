Ossenaar Bas van de Goor schakelt als juryvoorzitter Sportgala nominaties zijn Brabantse gevoel uit

OSS - Er is ook dit jaar weer veel discussie ontstaan over de nominaties van het Sportgala. Geen Rico Verhoeven, Michael van Gerwen of Kiki Bertens, maar wel bijvoorbeeld wereldkampioen Jeffrey Herlings. We belden met Ossenaar Bas van de Goor, die als juryvoorzitter van het Sportgala lastige keuzes moet maken en om moeten kunnen gaan met de jaarlijkse commotie.

Tussen de genomineerden ontbreken bijvoorbeeld Rico Verhoeven en Michael van Gerwen. Dat moet jouw Brabantse hart pijn doen.

“Het is altijd een lastige discussie, elk jaar weer. Maar de jury wordt gevraagd om een zo objectief mogelijke keuze te maken. Ik moet daarvoor mijn Brabantse gevoel afsluiten en dat gaat goed hoor.”

Word je nooit moe van alle commotie die elk jaar weer ontstaat als de genomineerden bekend worden gemaakt?

“Nee, eigenlijk niet. Ik snap dat het publiek zijn of haar eigen top drie samenstelt. Maar hoe meer de sporters worden benoemd in de media die niet zijn genomineerd, hoe meer eer zij krijgen. Het is voor de jury ontzettend lastig om de keuzes te maken. Maar we hebben alle overwegingen gemaakt. Dit jaar blijkt ook het meest succesvolle jaar in de Nederlandse sportgeschiedenis te zijn. De jury maakt daaruit een eerlijke balans.”

Er werd veel gediscussieerd over het feit dat Kiki Bertens niet is genomineerd, maar haar coach, Raemon Sluijter juist wel. Kun je dat uitleggen?

“Wij hadden deze discussie al verwacht. Ze hebben het allebei natuurlijk ook fantastisch gedaan. Zoals bij elke categorie, beoordelen we de genomineerden op de vijf criteria. Bij de sportcoach van het jaar komt daar nog een criterium bij: hoe groot is de bijdrage van de coach? Bij Bertens was die bijdrage naar onze mening groot. Nogmaals: ze hebben allebei fantastisch gepresteerd, maar Bertens heeft ook veel concurrentie bij de vrouwen.”

De jury beoordeelt de prestaties op een aantal punten:

Prestatiedichtheid: Hoeveel concurrentie is er? Hoe breed is de top? Zit de top dicht bij elkaar? Impact van de sport op het Nederlands publiek. Niveau van het evenement. EK, WK, Olympische/Paralympische Spelen. Mondialiteit van de sport op topniveau. Hoe groot is de sport, internationaal, hoeveel beoefenaars? Wereldwijd? Gaat het om een 'hoofdnummer' of een 'bijnummer' in de sport. Kortebaan zwemmen t.o.v. langebaanzwemmen, veldrijden t.o.v. wegwielrennen.

Twee jaar geleden werd jij opeens de voorzitter, waar kwam dat vandaan?

“De toenmalige voorzitter, Jeroen Bijl, werd Chef de mission. Uiteindelijk kwamen de NOS en de NOC*NSF bij mij terecht. Ik was toen wel enigszins verbaasd. Het is natuurlijk ook een bijzondere vraag. Maar uiteindelijk heb ik zonder te twijfelen ‘ja’ gezegd. Maar ik moet eerlijk zeggen: na de eerste week heb ik mezelf wel afgevraagd waar ik precies ‘ja’ tegen had gezegd. De intensiteit van de discussie maak je als voorzitter veel meer mee dan het publiek.”

Het NOS | NOC*NSF Sportgala vindt op woensdag 19 december plaats.