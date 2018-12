Deel dit artikel:













Grote vaten met drugsafval gedumpt bij Galderse Meren in Breda, vervuilde grond afgegraven Foto: Tom van der Put Foto: Tom van der Put, SQ Vision.

BREDA - Bij de ingang van de Galderse Meren in Breda is woensdagochtend een partij drugsafval gevonden. Volgens de politie ging het om drie grote vaten van 1000 liter en een aantal vaten van 60 en 20 liter. Om wat voor drugsafval het gaat, is nog niet bekend.

Geschreven door Jesse van Kalmthout

Vanwege een lekkage werden alle ingangen van de Galderse Meren tijdelijk afgezet met linten. Politie en brandweer voerden onderzoek en metingen uit, waarna de vaten door een gespecialiseerd bedrijf zijn weggehaald. Door de lekkage is er ongeveer honderd liter drugsafval in de bodem terechtgekomen. De bodem is vervolgens met ongeveer 20 cm afgegraven.