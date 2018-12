Deel dit artikel:













Hoogbejaarde vrouw gaat met rollator achter sieradendief aan Bejaarde achtervolgde de verdachte met haar rollator. (Archieffoto)

BEEK EN DONK - Een 89-jarige vrouw is dinsdagmiddag in haar eigen huis in Beek en Donk beroofd van haar gouden sieraden. Het slachtoffer ging vervolgens met haar rollator achter de verdachte aan.

Geschreven door Eva van der Weele

De bewoonster zat op de bank toen een wildvreemde vrouw haar woning binnen kwam. De verdachte zei dat ze de oudere vrouw kende en liep meteen door naar de slaapkamer. Daar nam ze de gouden armband en halsketting mee. Rollator

De verdachte vrouw, die sprak met een Oostblok-accent, vertrok daarna meteen via de voordeur. De bewoonster ging achter haar aan met haar rollator. Ze riep voor haar huis de hulp in van een automobiliste, die probeerde om de verdachte te achterhalen. Dit lukte niet. Signalement

De verdachte van de overval is nog steeds spoorloos. De blanke vrouw was geheel in het zwart gekleed en droeg een roze sjaal en laarzen. De vrouw heeft blond haar en is rond de 45 jaar oud.