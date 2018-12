Michael van Gerwen noemt zichzelf lakser dan eerst: ‘Het is natuurlijk lang heel gemakkelijk gegaan’

Het is alweer een tijdje geleden dat Van Gerwen een televisietoernooi wist te winnen. Begin oktober won ‘Mighty Mike’ de World Grand Prix nog, maar daarna wist hij achtereenvolgens de European Championship, World Series Of Darts Finals, Grand Slam Of Darts en de Players Championship Finals telkens niet als winnaar van het podium te stappen.

“Natuurlijk heb ik op dit moment minder zelfvertrouwen als eerst”, vertelde Van Gerwen afgelopen maandag tijdens een speciaal persmoment in de stamkroeg van de Vlijmenaar. “Het niveau van de tegenstanders wordt steeds hoger. Ik moet scherp zijn. Nu moet ik er harder aan trekken dan eerst.” Van Gerwen noemt zichzelf 'lakser dan eerst'. "Dat mag natuurlijk niet, maar het is een lange tijd wel heel gemakkelijk gegaan. Ik voel me nu ook goed, die laatste procentjes moeten er alleen nog bij."

Dubbels

Het niveau van Van Gerwen is vaak nog altijd ongeëvenaard, maar ‘Mighty Mike’ laat het de laatste tijd vaker afweten op de dubbels. Hij kan er zelf nog wel mee lachen in Darts Inside. “Ik kijk niet naar het WK als ik tussendoor thuis ben. Misschien dat ik de wedstrijden van Vincent van der Voort en Raymond van Barneveld wel ga kijken. Ik kijk niet naar m’n komende tegenstander. Ik hoor van m’n management wel wat ik moet doen.” Als presentator Jacques Nieuwlaat dan zegt dat hij zoveel mogelijk 180’ers moet gooien moet Van Gerwen lachen. “Die 180’ers gooien lukt me nog wel, maar die dubbels…”

Familie

Tijdens het belangrijkste toernooi van het jaar zal Van Gerwen pendelen tussen zijn huis in Vlijmen en Alexandra Palace. Zijn vrouw en dochter zullen niet afreizen naar Londen. “Dat heeft weinig nut”, zegt Van Gerwen daar zelf over. “Mijn dochtertje ligt om acht uur op bed en daardoor zou mijn vrouw op de hotelkamer moeten blijven. En wat nou als ‘die kleine’ ’s nachts ziek wordt? Dat moet je niet willen tijdens het belangrijkste toernooi van het jaar. Ik ben daar om mijn werk te doen.”

Volgende week blikt Michael van Gerwen in een uitgebreid interview met Omroep Brabant terug op het afgelopen jaar en vooruit op het WK Darts.