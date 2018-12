Claudia deed de opleiding om schoonheidsspecialiste te worden, nu zit ze op de vrachtwagen

HAPS/OEFFELT - Ze deed de opleiding om schoonheidsspecialiste te worden. Maar inmiddels zit Claudia Nabuurs (24) uit Haps al 1,5 jaar op de vrachtwagen. Vooral internationale ritten vindt ze mooi om te doen. “Dan zie je nog eens wat”, vertelt ze. “Bovendien sta je in Nederland alleen maar in de file.”

En dat laatste, die files, vindt Claudia eigenlijk het enige nadeel aan haar werk. Ze raadt andere vrouwen dan ook zeker aan te kiezen voor het vak van vrachtwagenchauffeur. “Lekker rijden en volle bak laden en lossen.” Zelf zou Claudia in elk geval niks anders meer willen doen.

Na haar opleiding werkte ze even als verpleegkundige, maar dat vond ze niks. Via een baan bij een koeriersbedrijf, belandde ze uiteindelijk op de vrachtwagen. “Op de vrachtwagen rijden, is het mooiste wat er is”, zegt ze enthousiast.

'Stoer'

Ze hoopt er dan ook meer vrouwelijke collega’s bij te krijgen. Dit zeker nu het tekort aan chauffeurs toeneemt. Reden voor de transportbranche om zich bij de werving van chauffeurs meer te richten op vrouwen. Bij Van Aalst Internationaal Koeltransport uit Oeffelt, waarvoor ze rijdt, werken behalve Claudia alleen mannen als chauffeur. “Ze hebben me altijd goed geholpen. En ze vinden het juist wel stoer dat ik dit werk doe.”

LEES OOK: Busmaatschappij wil meer vrouwen achter het stuur, dus mochten ze zonder rijbewijs rijden

Vervelende opmerkingen heeft ze van haar collega’s in elk geval nog nooit gehad. Dat het werk te zwaar zou zijn voor vrouwen, bestrijdt Claudia. “Dat is echt niet meer zo. Voor het laden en lossen zijn er tegenwoordig zoveel hulpmiddelen, zoals elektrische pompwagens”, legt ze uit.

'Slaap heerlijk in vrachtwagen'

Omdat Claudia vooral internationaal rijdt, moet ze ook wel eens op een parkeerplaats in haar vrachtwagen overnachten. “In het begin best een beetje eng. Een beetje wennen”, zegt ze. “Dan dacht ik steeds dat er iemand aan de klink stond te trekken. Maar nu slaap ik heerlijk in de vrachtwagen.”

Onveilig voelt ze zich dus niet. “De cabine kan goed op slot en je staat ook nooit alleen op zo’n parkeerplaats.”

Hond mee

Claudia heeft geen kinderen en ook geen vriend. Dus dat ze soms dagen maakt van twaalf of vijftien uur, maakt haar niet uit. Op langere ritten neemt ze wel eens haar haar hond mee om haar gezelschap te houden. “Super”, zegt ze.

Heb je wel kinderen dan zijn die lange ritten misschien wat lastig, beaamt ze. Maar er zijn volgens haar ook genoeg mogelijkheden voor chauffeurs die juist binnenlandse ritten willen doen. “Dan zijn je werktijden wat beter te combineren met een gezin. Wanneer het je iets lijkt. Gewoon doen”, is dan ook haar advies aan vrouwen die erover denken ook achter het stuur van een vrachtwagen te kruipen.