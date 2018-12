Deel dit artikel:













Auto belandt in het water, moeder en dochter klimmen eruit De auto zonk naar de bodem (foto: Dave Hendriks/SQ Vision Mediaprodukties)

BEST - Aan de Dieze in Best is woensdagmiddag een auto in het water beland. Een vrouw en haar dochter zaten in de auto en wisten er zelf uit te klimmen.

Geschreven door Michelle Peters

Hoe de auto in het water kon belanden, is niet bekend. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht voor een controle. De auto is naar de bodem van het kanaal gezonken. Het is nog niet duidelijk hoe het voertuig eruit gehaald gaat worden.