Vrouw zwaargewond bij botsing tussen auto en kleine vrachtwagen in Tilburg

TILBURG - Een vrouw is woensdag zwaargewond geraakt bij een botsing tussen een auto en een kleine vrachtwagen in Tilburg. Het ongeluk gebeurde rond halftwaalf op de kruising van de Burgemeester Letschertweg met de Burgemeester Baron van Voorst tot Voorstweg.

De bestuurster van de auto zat bekneld in haar auto en is door de brandweer bevrijd. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

De weg is afgesloten en de politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. Volgens een omstander zouden de verkeerslichten op de kruising niet hebben gewerkt. Ook dat wordt door de politie onderzocht.