Luister hier kerstplaat van Guus Meeuwis, maar officieel komt hij donderdag pas: 'Eerst Sinterklaas' Guus Meeuwis komt nu al met een nieuwe kerstplaat en een clip erbij. (Foto: Screenshot uit de kerstclip van Guus)

TILBURG - Sinterklaas is nog niet het land uit en pakjesavond moet nog plaatsvinden, toch komt Guus Meeuwis nu al met een nieuwe kerstplaat. De komst van de nieuwe single van de Tilburgse zanger zou eigenlijk pas donderdag bekend worden gemaakt, maar Guus vertelde er per ongeluk al over op de radio.

Geschreven door Edwin Vossen

"Ik weet niet of ik dan ruzie krijg met mensen, maar voor mij is het vroeg genoeg, hoor", zei Guus bij radiozender 100% NL. Daarmee is nu al bekend dat de artiest uit Tilburg met een kerstnummer komt. Toch wilde Guus Meeuwis wachten tot ná pakjesavond. "Omdat het natuurlijk éérst Sinterklaas is, komt mijn kerstsingle officieel 6 december uit." De mensen die nu al in kerstsferen zijn, kunnen de nieuwe kerstplaat van Guus al beluisteren.



Leo Alkemade en kinderen

In de clip wordt de kerstman gespeeld door de broer van Guus, Marc Meeuwis. Achter de schermen speelt de Tilburgse acteur Leo Alkemade een belangrijke rol als regisseur. Onder de kinderen in de clip zijn vermoedelijk ook de vier kinderen van Leo Alkemade: Mick, Kars, Boris en Liselot.