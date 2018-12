Deel dit artikel:













Kopers van stallen vaker doorgelicht in de strijd tegen criminaliteit Het drugslab in Elsendorp

DEN BOSCH - Wie in de toekomst grond of gebouwen koopt of pacht van de provincie, loopt grote kans doorgelicht te worden. Daarvoor hanteert de provincie de wet Bibob die moet voorkomen dat geld wordt witgewassen of dat er criminelen achter de aankoop zitten.

Geschreven door Jan de Vries

De provincie past die wet Bibob op een aantal terreinen toe. Daar komt nu handel in vastgoed bij. Als de provincie stallen, huizen of bedrijfsgebouwen verkoopt die ze eerder zelf in het kader van andere regelingen heeft gekocht, zullen kopers voortaan binnenstebuiten worden gekeerd. Stallen zijn geliefde objecten bij drugscriminelen. Steekproef

In andere gevallen en wanneer de provincie iets verpacht, wordt er bij wijze van steekproef in minimaal tien procent van de gevallen gecontroleerd over de aspirant-koper of –pachter een strafblad heeft. Als de provincie zelf iets koopt wordt er geen Bibob-onderzoek gedaan. Zo’n onderzoek duurt lang en de provincie wil voorkomen dat bijvoorbeeld de aanleg van een nieuwe weg te lang wordt opgehouden. De provincie heeft bovendien vastgesteld dat de risico’s bij aankoop veel minder groot zijn dan bij verkoop van stallen. Subsidie

De provincie controleert al langer organisaties die subsidie aanvragen. In de toekomst wil de provincie het aantal onderzoeken naar subsidieaanvragers uitbreiden. Als de provincie ook maar enigszins het vermoeden heeft dat de subsidie misbruikt zou kunnen worden, wordt een Bibobprocedure gestart. In andere gevallen worden er steekproeven genomen.