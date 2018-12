Deel dit artikel:













Auto vliegt in brand en zorgt voor lange files op de A67 De uitgebrande auto op de a67. Foto: Pim Verkoelen

MIERLO - Bij een ongeval op de A67 is woensdag laat in de middag een auto in brand gevlogen. In totaal waren drie auto's betrokken bij de botsing. De snelweg richting Venlo werd tussen Eindhoven en afslag Someren tijdelijk afgesloten.

Geschreven door Frits van Otterdijk

De brandweer had het vuur snel onder controle maar kon niet voorkomen dat de auto volledig uitbrandde. Omstreeks zes uur werd de snelweg weer vrijgegeven. Vanaf Eindhoven stond in de richting Venlo een file van ruim 10 kilometer. Ook in de andere richting was er grote verkeershinder. Het ongeval gebeurde even na vijf uur. Vanwege pakjesavond was de avondspits vroeger dan gebruikelijk. De vertraging liep op tot bijna een uur. Ook tussen de knooppunten Batadorp en Leenderheide liep het verkeer vast over een lengte van 10 kilometer. Verkeer vanuit België moest aanschuiven op knooppunt de Hogt waardoor ook een file van enkele kilometers ontstond.