Beschoten agent en getraumatiseerde medewerker over de overval op Brink's: 'Lig te stuiteren op bed'

Brinks in Best na de overval in 2013. Foto: archief

AMSTERDAM - Het is intussen ruim vijf jaar geleden, maar de gewelddadige overval op Brink's in Best zit bij veel agenten nog vers in het geheugen. De overvallers gebruikten explosieven om het gelddepot te kraken en aarzelden niet om met een mitrailleur salvo's af te vuren op een achtervolgende politiewagen. Vandaag begint in Amsterdam de rechtszaak tegen een verdachte, de Belgische crimineel Dogan S. Een van de beschoten agenten deed zijn verhaal

Een golf van geweld trok over Best en omstreken in het voorjaar van 2013. Om precies te zijn de avond van 21 maart. Rond elf uur 's avonds bliezen overvallers een zijdeur uit het gebouw van waardetransportbedrijf Brinks. Ze maakten een onbekend geldbedrag buit. Ondanks massale inzet van de politie konden de daders ontkomen. Op hun vlucht schoten de criminelen op de N397 van Eersel naar Bergeijk naar de achtervolgende politie.







Ooggetuigeverslagen en reactie van

Donderdag las de rechter het verhaal voor van de bestuurder van de politieauto die de achtervolging inzette op de overvallers. De agent wilde samen met zijn collega de auto van de criminelen controleren omdat de wagen opvallend vies was. Na het geven van een stopsignaal werden de agenten beschoten.

“Ik hoorde uit het niets doffe klappen. Versplinterd glas vloog tegen ons gezicht. We weren beschoten. De chauffeur rukte naar links en we kwamen tegen de berm tot stilstand”, aldus de agent. Uit onderzoek bleken vijf kogels de auto te hebben geraakt. “Ik denk dat ze willens en wetens vuur hebben geopend, met alle risico van dien.”

LEES OOK: Overval waardetransportbedrijf Brink's Best: zijdeur opgeblazen, politie met mitrailleur beschoten





Een medewerker van Brink's vertelt wat de gewelddadige overval met hem deed: "Criminelen beseffen niet wat ze aanrichten, in welke angst we dagelijks leven." De medewerker kwam in de ziektewet en werd afgekeurd. Hij heeft een posttraumatische stressstoornis. "Ik lig te stuiteren in bed, krijg een paar keer per nacht een aanval. Mijn vrouw en ik kunnen niet meer samen slapen", vertelt hij tegen de rechter. Hij eist een schadevergoeding.

De verdachte Dogan S. heeft in eerdere verhoren gezegd dat hij niets te maken heeft met de overval op Brink's in Best. Hij ontkent alles categorisch. zegt dat hij nooit contact heeft gehad met de andere verdachten en is naar eigen zeggen nooit in Best geweest.

Gijzeling

Na jaren speurwerk kreeg de politie in juni van dit jaar een verdachte in beeld. Het ging om Dogan S. Deze zware crimineel uit het Belgische Charleroi zit al een gevangenisstraf uit in Luxemburg. Hij kreeg daar 22 jaar cel voor een overval op een vestiging van beveiligingsbedrijf 4GS in Gasperich. Die overval was twee weken na de brute roof in Best en de uitvoering ervan leek vrijwel een kopie.



Dogan S. was eerder al veroordeeld in België voor de gijzeling van een bankdirecteur en zijn gezin in 2004. De directeur moest onder dwang de kas van zijn eigen bank in een dorp bij Charleroi plunderen en afstaan. Het ging destijds om een bedrag van ruim 220.000 euro.