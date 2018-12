Explosieven en mitrailleurs tijdens overval op Brinks in Best, verdachte vandaag voor de rechter

Brinks in Best na de overval in 2013. Foto: archief

AMSTERDAM - Het is intussen ruim vijf jaar geleden maar de gewelddadige overval op Brinks in Best zit bij veel agenten nog vers in het geheugen. De overvallers gebruikten explosieven om het gelddepot te kraken en aarzelden niet om met een mitrailleur salvo's af te vuren op een achtervolgende politiewagen. Vandaag begint in Amsterdam de rechtszaak tegen een verdachte, de Belgische crimineel Dogan S.

Een golf van geweld trok over Best en omstreken in het voorjaar van 2013. Om precies te zijn de avond van 21 maart. Rond elf uur 's avonds bliezen overvallers een zijdeur uit het gebouw van waardetransportbedrijf Brinks. Ze maakten een onbekend geldbedrag buiten.

Ondanks massale inzet van de politie konden de daders te ontkomen. Op hun vlucht schoten de criminelen op de N397 van Eersel naar Bergeijk naar de achtervolgende politie. Hoewel een politiewagen diverse kogels te verwerken kreeg, bleven de inzittenden ongedeerd.

Na jaren speurwerk kreeg de politie in juni van dit jaar een verdachte in beeld. Het ging om Dogan S. Deze zware crimineel uit het Belgische Charleroi zit al een gevangenisstraf uit in Luxemburg. Hij kreeg daar 22 jaar cel voor een overval op een vestiging van beveiligingsbedrijf 4GS in Gasperich. Die overval was twee weken na de brute roof in Best en de uitvoering ervan leek vrijwel een kopie.

Gijzeling

Dogan S. was eerder al veroordeeld in België voor de gijzeling van een bankdirecteur en zijn gezin in 2004. De directeur moest onder dwang de kas van zijn eigen bank in een dorp bij Charleroi plunderen en afstaan. Het ging destijds om een bedrag van ruim 220.000 euro.