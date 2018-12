Drie gewonden na vechtpartij in Tilburg: ruiten ingeslagen en auto's beschadigd

TILBURG - Bij een vechtpartij op de Korhoenstraat in Tilburg zijn woensdagavond drie mensen gewond geraakt. Ze zijn naar een ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zouden de slachtoffers steekwonden hebben.

Volgens ooggetuigen was de sfeer in de Korhoenstraat 'zeer grimmig'. Bij een huis waren alle ramen aan de voorkant ingeslagen. Ook waren er auto's beschadigd.

'Tijd nodig'

Rond middernacht, toen de politie aanwezig was, werd de situatie weer rustig in de straat. De recherche onderzoekt wat er is voorgevallen en wat de aanleiding was. "De verwachting is dat dit nog even tijd nodig heeft", laat een woordvoerder weten.

De politie hoopt in de loop van de donderdag met meer informatie naar buiten te kunnen komen.