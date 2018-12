Kedengedeng! Nieuwe markante villa van Guus Meeuwis gesloopt

LEES OOK: In het zuiden vol zon woont Guus Meeuwis straks in deze miljoenenvilla

Boompartijen, meerdere grote terrassen, zeven kamers en een wijnkelder, Guus Meeuwis betaalde een aardige duit voor de villa aan de Bredaseweg maar kreeg er dan ook een weelderig landgoed voor terug. Op dat landgoed stond een villa, die in de jaren '50 flink is uitgebouwd. Na die verbouwing stond er een vrijstaand pand van 260 vierkante meter, dat niet onderdeed voor de andere 'aardige optrekjes' in de buurt. Maar blijkbaar was het niet het droomhuis van Guus. Want vanaf de weg is te zien dat alleen de voorgevel nog overeind staat.

Moderne nieuwbouw

En die gaat ook nog plat. Tom Daelman van de gemeente Tilburg laat weten dat de markante villa op geen enkele manier een beschermde of monumentale status had. "In zo'n geval is het aanvragen van een sloopvergunning genoeg. Dat is in september gebeurd en er was geen grond om die te weigeren. De heer Meeuwis wil er moderne nieuwbouw neerzetten."

Die nieuwbouwplannen zijn woensdag in de omgevinsgcommissie besproken. Die commissie gaat over het uiterlijk van het nieuw te bouwen huis. Dat moet aan verschillende eisen voldoen. Een concrete vergunningsaanvraag moet nog volgen.





Guus Meeuwis kwam zelf een kijkje nemen bij de sloop. (Foto: Marcel van Dorst)





Kerstboom

In Omroep Brabant's programma Wakker! vertelde Guus donderdagochtend over zijn nieuwe liedje, een kerstplaat. Hij gaf aan dit weekend een kerstboom te gaan halen. Maar die kerstboom staat dit jaar duidelijk nog niet aan de Bredaseweg. Ook niet noodgedwongen in een tijdelijk chaletje op een vakantiepark overigens, aan woonruimte geen gebrek. Guus heeft met zijn Manon ook nog een huis in Amsterdam.