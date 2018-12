Veel meer verkeersdoden in Brabant: undercover om wegmisbruikers te pakken [SPECIAL]

Vorig jaar stond de teller op in totaal 98 verkeersdoden in onze provincie. Dit jaar zijn al 123 mensen in het verkeer overleden, blijkt uit nieuwe (voorlopige) cijfers van de politie. En dan is het grootste deel van de donkere decembermaand nog niet eens afgelopen.

"We maken ons zorgen", vertelt Dieneke Ariaens, coördinator van het tactische team van de Verkeersongevallen Analyse bij de politie . Hoe deze stijging precies komt, is onduidelijk. "De belangrijkste oorzaak van alle aanrijding is de mens", weet Ariaens. "Afleiding door alcoholgebruik, drugsgebruik of gebruik van de mobiele telefoon."

Undercover

Volgens de provincie komt negentig procent van alle ongelukken door menselijk gedrag. Agenten Eric en Johan rijden al bijna tien jaar rond in een verborgen surveillancewagen van de politie. Dat het aantal verkeersdoden stijgt, verbaast hen niet. "Wij hebben alles wel een keer gezien. We staan echt nergens meer van te kijken." In een paar uur komen we drie verkeersovertreders tegen, en schrijven we ruim duizend euro aan boetes uit:



Wheelie

Vraag Eric wat voor gekke dingen hij heeft gezien, en hij kan uren praten. "Laatst maakte een motorrijder meerdere wheelies achter elkaar, midden in het centrum van Eindhoven. Of mensen die honderd kilometer per uur te hard rijden. Of iemand die meerdere keren over de vluchtstrook inhaalt." Het doorsnee type overtreder? "Dat is er niet. Alles komt voorbij."



Het surveillanceteam komt alleen in actie bij 'echt gevaarlijke acties'. "Alleen als het echt mis kan gaan. Dus niet bij een losse gordel", vertelt Johan. De meest gemaakte fout is appen achter het stuur. Hoe mensen reageren als ze langs de kant worden gezet? "De politie heeft het altijd gedaan. Het ligt nooit aan de bestuurder zelf", zo beschrijft Johan een veel gehoorde reactie.



Eric: "Mensen denken vaak dat ze de situatie wel onder controle hebben." Op het moment dat de surveillanten de beelden laten zien, beseffen ze pas wat ze hebben gedaan. "Dan zien ze pas in dat het gevaarlijk was." Hij heeft een belangrijke boodschap voor weggebruikers. "Je moet beseffen dat je niet alleen in het verkeer bent. Je kunt je eigen leven en dat van anderen drastisch veranderen."



Cijfers

Het CBS heeft gegevens vanaf 1996. Eind jaren '90 en begin deze eeuw, tikt de grafiek nog ruim de tweehonderd Brabantse verkeersdoden aan. Daarna volgt over het algemeen een dalende trend. Opvallende stijgingen zijn bijvoorbeeld te zien in 2014 en 2018.

De provincie besteedt komende zaterdagmiddag aandacht aan de verkeersslachtoffers van vorig jaar. Op het Kerkplein in Den Bosch staan dan 98 stoelen, één voor elk slachtoffer. Op de labels van de stoelen staat globale informatie over de slachtoffers: leeftijd, geslacht en toedracht.