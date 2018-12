Deel dit artikel:













'Dikke bekeuringen' voor 'asociale' automobilist die verkeersregels aan zijn laars lapt op de A58 De automobilist haalde onder meer rechts in. (Foto: Pexels)

MOERGESTEL - Rechts inhalen, over de doorgetrokken streep en over de vluchtstrook rijden. Een 38-jarige Eindhovenaar nam het donderdag tijdens een ritje over de snelweg A58 niet zo nauw met de verkeersregels. Zijn rijgedrag viel vlakbij Eindhoven op. Bij Moergestel zetten agenten van het Team Verkeer Oost-Brabant hem aan de kant.

Geschreven door Marjanka Meeuwissen-Oerlemans



Tijdens een videosurveillance werd het rijgedrag van de Eindhovenaar bekeken. Hij kreeg bekeuringen voor rechts inhalen en voor rijden over de doorgetrokken streep en over de vluchtstrook. Hij maakte die overtredingen meerdere keren. Wat hem dat in totaal gaat kosten, is nog niet bekend. Op rechts inhalen staat een boete van 239 euro. Over de andere overtreding, rijden over de doorgetrokken streep, gaat de officier van justitie zich buigen. Verder moet de Eindhovenaar verplicht een cursus volgen bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen(CBR).