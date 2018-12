Stint in het voorjaar weer de weg op, als het aan de minister ligt

DEN HAAG - De Stint komt in het voorjaar waarschijnlijk weer de weg op. Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat ze het wenselijk vindt dat er een tijdelijke toelating komt van maximaal een jaar.

De Tweede Kamer en de branche vroegen om een oplossing nadat de Stint vanaf oktober niet meer de weg op mocht. Deze beslissing viel nadat op 20 september in Oss vier kinderen om het leven kwamen na een tragisch ongeluk met de Stint op de spoorweg. Een vijfde kind en de begeleidster raakten zwaargewond. Het ongeluk dompelde Oss in diepe rouw.

Uitgewerkte plannen in februari

De minister schrijft in de brief dat ze in februari met uitgewerkte plannen komt. Minister Van Nieuwenhuizen vraagt op basis van de eerste adviezen van keuringsinstantie RDW en de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) om een tijdelijke terugkeer van maximaal een jaar.

Na de tijdelijke terugkeer wil minister Van Nieuwenhuizen de komst van innovatieve voertuigen zo veel mogelijk Europees gaan regelen. Verder zullen technische eisen worden aangescherpt en moet het toezicht beter.

Er moet daarnaast nog wel een beslissing worden genomen over of de Stint weer op wegen mag rijden waar 50 kilometer wordt gereden.

De complete brief van minister Van Nieuwenhuizen aan de Tweede Kamer leest u hier.