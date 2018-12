Staten praten weer over fusie Nuenen: van uitstel komt geen afstel

NUENEN - Provinciale Staten vergaderen vrijdag weer over de fusie van Nuenen en Eindhoven. Dan zou de beslissing vallen, maar PS zullen vrijwel zeker besluiten het fusievoorstel niet te behandelen. Dat betekent uitstel, maar geen afstel.

Het wordt desondanks geen gezapige dag in het provinciehuis in Den Bosch. Voor Gedeputeerde Anne-Marie Spierings wordt het zelfs een enerverende dag, want zij moet de Staten uitleggen waarom zij vindt dat het fusievoorstel moet worden uitgesteld. Zo’n drie maanden voor de verkiezingen zullen vooral de politieke partijen die tegen fusie zijn een nummer maken van hun bijdragen.

Meerderheid wankelde

Hoe heeft het zover kunnen komen? Aanvankelijk was er in de Staten een meerderheid voor de fusie. Na de uitslag van een referendum, waarin een meerderheid van de Nuenenaren tegen de fusie stemde, ging de SP twijfelen. De meerderheid wankelde.

In Den Haag dook daarna een ambtelijke nota op waarin stond dat over enkele jaren gebrek aan bestuurskracht geen argument meer mag zijn om gemeenten tot fusie te dwingen. Het was nog maar een gedachtespinsel van ambtenaren in een advies aan minister Kajsa Ollongren, maar op basis daarvan besloot de gemeente Noord-Holland een fusieproces in het ’t Gooi af te breken.

Dorps- en wijkraden

Aanvankelijk hield Anne-Marie Spierings vol dat de situatie in Brabant niet te vergelijken was met die in ’t Gooi. Om de inwoners van Nuenen tegemoet te komen, probeerde ze het oorspronkelijke fusievoorstel aan te passen.

Spierings wilde haar D66-partijgenote en minister Ollongren vragen Nuenense dorps- en wijkraden verregaande bevoegdheden te geven. Die poging strandde in chaos. De twijfelaars, met de SP voorop, hadden met de ambtelijke notitie de perfecte ontsnappingsmethode. In ieder geval konden ze er tijd mee kopen en die is met de verkiezingen in het vooruitzicht kostbaar.

Inwoners weer aan het woord

Vorige week vrijdag stelden GS voor om de fusie uit te stellen en eerst eens te onderzoeken wat die ambtelijke notitie nou precies voor gevolgen heeft. Maandagavond besloten de voorzitters van de Statenfracties alvast het voorstel niet te behandelen totdat GS van Brabant hetzelfde hebben gelezen als hun Nood-Hollandse collega’s.

Toch wordt het een politiek interessante dag. Vanaf negen uur mogen inwoners van Nuenen opnieuw inspreken. Direct daarna gaan de politieke partijen weer in debat.

Vrijdagmiddag, als alle stof is neergedaald, wordt tijdens een plenaire Statenvergadering gestemd de fusie al dan niet uit te stellen. Die de uitslag van die stemming ligt vast. Of iemand moet weer een konijn uit een hoge hoed toveren.

Het debat over de fusie is live te volgen via de website van de provincie: www.brabant.nl. Op Twitter is het debat te volgen via #psbrabant.