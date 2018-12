Woonwagenbewoner Willem en zijn broer geven op: ze vertrekken met hun wagens uit Mill

MILL - Alle strijdlust ten spijt en ondanks ferme uitspraken, gooien de boers Soering de handdoek in de ring wat betreft het opeisen van een standplaats voor hun woonwagens in de gemeente Mill. Ze staan inmiddels met de wagens voor het gemeentehuis in Landgraaf in afwachting van een gesprek met de burgemeester en de wethouder. En in de hoop op een plek waar ze hun woonwagenkamp kunnen inrichten

Was Willem Soering begin november nog strijdlustig ('ik ga door, al wordt het m'n dood') nu klinkt er vooral berusting door in zijn stem. "We zijn erachter gekomen dat we geen enkele kans maken op een plek in Mill omdat we geen familiebanden hebben met die gemeente. We wisten dit niet omdat deze regel heel goed verstopt zit in de beleidskaders van het ministerie. Als een soort wet binnen een wet. Waarom de gemeente ons hier niet eerder op heeft gewezen weten we ook niet."

LEES OOK: Woonwagenbewoner Willem blijft strijden voor zijn caravan: ‘Ik ga door, al wordt het m'n dood'

Zuur, maar blik op vooruit

Dat is zuur, maar de blik staat op vooruit want er moet een plek gevonden worden voor de woonwagens. "We staan nu voor het gemeentehuis in Landgraaf en hopen dat ze ons willen helpen. We wachten op de burgemeester en de wethouder om het hier over te hebben." Of ze in Landgraaf opnieuw strijd moeten voeren, weet Willem nog niet. "Het is een kleine gemeente en het voelt heel goed. Maar we moeten nu eerst het gesprek afwachten."