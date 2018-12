Megaboete en celstraf geëist voor witwassende marktkoopman

TILBURG - De marktkoopman uit Tilburg die de Belastingdienst dertig jaar lang heeft opgelicht, heeft bij de rechtbank in Zwolle een gevangenisstraf van 20 maanden, waarvan vijf maanden voorwaardelijk, tegen zich horen eisen. Daarnaast wil justitie hem ook een geldboete van 250.000 euro opleggen en moet hij worden bestraft voor het in bezit hebben van (vuur)wapens en munitie. De man had geld in het buitenland gestald en liep tegen de lamp toen de FIOD gegevens bij het Holland Casino opvroeg.

De marktkoopman fraudeerde jarenlang met zijn belastingaangifte, waardoor hij tonnen aan belasting ontliep. Hij liep tegen de lamp toen de FIOD gegevens opvroeg bij het Holland Casino en er achter kwam dat de man met een buitenlandse betaalpas voor bijna 170.000 euro had vergokt. Dat bedrag viel niet te verklaren uit het inkomen dat hij had opgegeven bij de Belastingdienst. Daarnaast had hij een vuurwapen met munitie en een ploertendoder in bezit en was hij eigenaar van een maatschap dat sjoemelde met de financiële administratie.

Verdacht door broer

De FIOD stelde het onderzoek naar de man in toen hij in 2015 een zogenaamd inkeerverzoek had gedaan bij de Belastingdienst. Hiermee wilde hij zijn buitenlands geld alsnog aangeven. Echter twijfelde de Belastingdienst aan de juistheid van het verzoek, aangezien de broer van de man een hoger bedrag had opgegeven.

De witwaspraktijken kwamen aan het licht omdat de FIOD een onderzoeksproject is gestart naar buitenlandse betaalkaarten in Nederland. Daarvoor vroeg de instantie gegevens op bij het Holland Casino, omdat dat een plek zou zijn waar veelvuldig met in het buitenland geparkeerd geld wordt betaald.

2015

De FIOD legde in 2015 al beslag op een woning, tegoeden op bankrekeningen, sieraden en tienduizenden euro's aan contant geld mee. Tijdens die doorzoeking werd ook het vuurwapen gevonden.