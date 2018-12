Willem II en RKC mogen zich rijk rekenen als Frenkie de Jong tekent bij Paris Saint-Germain

TILBURG - Frenkie de Jong gaat na dit seizoen 'zo goed als zeker' voetballen bij Paris Saint-Germain. Dat meldt De Telegraaf. De transfer van de Ajacied levert niet alleen in Amsterdam miljoenen op. Ook Willem II doet goede zaken.

Volgens de krant is de club uit Parijs bereid 75 miljoen euro te betalen voor de Ajacied. Willem II zou recht hebben op vijftien procent van de transfersom. Dat komt neer op ruim elf miljoen.

Maar omdat Willem II in die tijd een gezamenlijke jeugdopleiding had met RKC heeft ook de Waalwijkse voetbalclub recht op een bedrag. Dat zou gaan om veertig procent van de transfersom.

In de kijker

De Jong voetbalde jarenlang in de jeugd bij Willem II. Daar speelde hij zich in de kijker bij PSV en later ook Ajax. De middenvelder koos uiteindelijk voor de club uit Amsterdam. Die verhuurde hem eerst nog een seizoen aan Willem II. Via Jong Ajax speelde De Jong zich in Amsterdam in de hoofdmacht en daar groeide hij in korte tijd uit tot steunpilaar en international.

Dat leverde interesse van diverse grote Europese clubs op, van onder meer PSG, Barcelona, Manchester City en Bayern München.